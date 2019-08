Demonstranti zauzeli aerodrom, otkazani svi letovi (video)

Svi odlasci i dolasci na međunarodnom aerodromu u Hongkongu otkazani su zbog nekoliko hiljada antivladinih demonstranata koji su zauzeli aerodrom, javio je list „Saut Čajna morning post“.

List navodi da je uprava aerodroma naredila da se otkažu svi letovi do kraja dana, nakon što su demonstranti okupirali zgradu.

​Avionima koji su već u vazduhu, biće dozvoljeno sletanje, dodaje list.

Aerodrom „Hongkong“, koji je jedan od najprometnijih na svetu, dnevno ima oko 800 letova. Njegova faktička obustava rada uticaće na planove desetina hiljada putnika.

Najava o otkazivanju letova data je nakon što su stotine demonstranata preplavile odlazni terminal, dok na hiljade njih, sedeći u sali za dolaske, nastavljaju protest, koji traje već skoro 72 časa.

Haos se nije ograničio u salama za dolaske i odlaske, prema izjavama očevidaca, već su i putevi koji vode ka aerodromu takođe paralizovani, a sve više demonstranata kreće se ka aerodromu.

Here's the scene just slightly outside of the airport right now. Seems like there is a massive group leaving the airport. #HongKong pic.twitter.com/ppUBL6X6qr

— Michael Zhang 張雨軒 (@YuxuanMichael) August 12, 2019