Deo ogromne rakete u nedelju će se srušiti na Zemlju: Ne zna se tačno gde

Naučnici predviđaju da će se u nedelju masivni, nekontrolisani raketni pojačivač sjuriti na Zemlju i da će ostaci biti dovoljno veliki da prežive spuštanje i udare u našu planetu.

Raketni pojačivač je dugačak 53,6 metara, težak oko 23 tona i pripada nedavno lansiranoj kineskoj raketi.

Dobra vest je da su šanse da udar izazove veliku štetu male, ali uvek postoji mogućnost da padne u naseljeno mesto. Loša vest je da za sada nije poznato gde će se tačno raketni pojačivač srušiti, prenosi Nova.rs.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/CZRQBClOAg

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 28, 2022