Deset država sveta koje neće postojati za 100 godina (video)

Kroz istoriju su padala brojna carstva i države, nacije su nestajale ili se transformirale – a taj proces nije gotov. Politički analitičari objašnjavaju da pojam nacije, odnosno države, nije trajan, a svakako niti večan.

Iako su države najčešće nestajale tako da su bile osvojene i podeljene između njihovih neprijatelja, čini se da će zemlje u budućnosti imati neke druge probleme koje će ih razjediniti, odnosno uništiti.

Od pretnji kao što su podizanje nivoa mora do kulturalnih i etničkih podela unutar samog društva, pitanje je hoće li ovih 10 država preživeti u sadašnjem izdanju narednih 100 godina, prenosi Express.hr.

1. Holandija

Efekti klimatskih promena uzrokovani globalnim otopljenjem deluju razorno na tropska ostrva, međutim teško je zamisliti da one mogu naneti štetu evropskim državama. Većina teritorija ove države nalazi se ili u nivou mora ili tek jedan metar iznad. Upravo zbog te činjenice globalno zagrevanje je pitanje opstanka za Holandiju. Oni se već godinama bore s rastućim nivoem mora, povišenim nivoima svojih nasipa i njihovim proširivanjem. Uprkos tome, skloni su poplavama.

2. Severna Koreja

Budući da se ova zemlja nalazi pod diktaturom dinastije Kim od 1940-ih, čini se da je samo pitanje vremena kada će nezadovoljstvo unutar društva kulminirati i eksplodirati. Postoje razna govorkanja o pokušajima nekoliko vojnih pučeva koji se se krili od medija. Brojni analitičari veruju da će do urušenja sastava doći i zbog nezadovoljstva unutar samog političkog vrha (Kim Džong-un je već nekoliko puta sproveo čistke među svojim najbližim saradnicima i članovima porodice, pokazujući da ni za koga nema milosti). Dobre vesti za državu su svakako činjenica da nakon pada dinastije Kim, Južna Koreja je spremna ulagati u popravak štete i ujedinjenje nacije.

3. Belgija

Iako je ova država dom Evropske unije, sama Belgija možda neće biti tako ujedinjena za 100 godina. Ona je podijeljena u sukobu etničkog pitanja podele na Flamance i Valonce. Budući da ne dele isti jezik i imaju brojne druge kulturološke različitosti, za očekivati je da Valonci uspeju u svojim nastojanjima stvaranja neke vrste saveza s Francuskom ili postizanja sopstvene nezavisnosti, kao i Flamanaca koji to ne žele da dopuste već ciljaju na apsolutno nezavisnost zajedničke države. Zbog rastućih napetosti, brojni analitičari nagađaju da će do podele zemlje doći već u sledećih 20-ak godina.

4. Maldivi

Za sve one koje ne veruju u koncept globalnog zagrevanja, Maldivi su stvaran primer na koji treba obratiti pažnju. Ta ostrvska država locirana između Indije i Afrike suočava se s ozbiljnom opasnošću od potonuća. Pretnja je postala toliko velika da je bivši predsednik države razmatrao opciju kupovine zemlje u južnoj Aziji gde bi preselio celokupno stanovništvo ako nivo mora nastavi da se podiže. Prema projekcijama, Maldivi su prva zemlja koja će nestati zbog globalnog zagrevanja, a to bi se moglo dogoditi oko 2085. godine.

5. Ujedinjeno kraljevstvo

Budući da se radi o uniji različitih država u kojima postoje jake težnje za nezavisnošću, moguće je da će raspad zateći i ovu svetsku silu. Škotska je imala neuspeli referendum za nezavisnost 2014. Kako je Velika Britanija prošle godine odlučila da izađe iz Evropske unije i taj postupak nije jednako odobren iz svih delova države – i to će postati tačka preloma. Veruje se da će zbog toga neke države izaći iz Ujedinjenog kraljevstva i kao nezavisne se pridružiti EU, a taj proces će biti razrešen u sledećih 20 godina.

6. Irak

U ratnom stanju od 2011., ova je država pravi primer svakodnevnog raspadanja. Nakon hvatanja i egzekucije Sadama Huseina koji je držao zemlju na okupu, stanovništvo je danas žestoko podeljeno. Rast popularnosti ISIS-a privukao je pažnju na ovu podelu i poprilično je očigledno da se zemlja na jedvite jade veštački održava. Irak je podeljen na tri grupacije: Sunite, Kurde i Šiljite, za koje je poprilično neverovatno da će se ujediniti pa se očekuje da će se zemlja raspasti na tri manje tvorevine u tom procesu.

7. Kiribati

Ta je ostrvska država u središnjem delu Tihog okeana do 1979. bila britanska kolonija, a čine ju tri sasvim odvojene grupe ostrva raspršene na velikom prostoru Tihog okeana – Gilbert, Finiks i Lajn. Kiribati se smatraju oličenjem tropskog raja, ali svako ko bi želeo da ga iskusi, trebalo bi da to brzo učiniti, jer je povišen nivo mora već preplavio 2 ostrva. Nastavi li se taj trend, veliki deo države bi mogao da postane more, a ostatak više neće moći da pruža osnovne uslove za život. Predsednik države već je tražio pomoć od Novog Zelanda i Fidžija da započnu da oruhvataju ljude s Kiribata kao stalne izbeglice.

8. Španija

Kad je ekonomska kriza pogodila Španiju 2008., učinila je toliko štete da je zemlju dovela na sam rub raspada – a još uvek se nije oporavila. Nezaposlenost je iznosila 24 posto u januaru 2015, a do danas nije ništa značajno bolja. Kao da to nije dovoljno, postoji i duboka podela među stanovništvom. Regija Katalonija na severoistoku Španije planira sticanje nezavisnosti uz veliku podršku javnosti. Na severu zemlje nalazi se baskijska regija sa svojim terorističkim ćelijama, koji pokušavaju da steknu sopstvenu nezavisnost.

Ako se ekonomska kriza ne reši i ove regije nastave da dobijaju popularnost u borbi za nezavisnosti, velike su šanse da je Španiji kakvu je danas poznajemo vreme odbrojano.

9. SAD

S obzirom na istoriju, činjenica da je američko stanovništvo podeljeno s dubokim kulturalnim razlikama i političkim stavovima između severa i juga još od Građanskog rata. Ako se ne dogodi nešto što će ujediniti zemlju i nastave se događaji koji samo produbljuju razlike – poput izbora Trampa za predsednika, velike su šanse da će se SAD preoblikovati. Najverovatnije je da će se Aljaska i Teksas prvi odvojiti.

10. Kina

Uprkos tome što Kina ima jedno od najvećih privreda na svetu i jaku vojsku, to ne znači da je zaštićena od kolapsa u sledećih 100 godina. Kina ima i ogroman problem ekološkog zagađenja koji je toliko preteći da čak 250 hiljada Kineza zbog njega prevremeno umire svake godine. Previđanja same kineska vlade otkrivaju da bi ta zemlja mogla da ostane bez pitke vode do 2030., a velike su šanse da država u sadašnjem obliku ne doživi 2050. godinu.