Desetine Palestinaca ranjene u sukobima na Brdu hrama u Jerusalimu

JERUSALIM, 11.avgusta (Beta-AFP) – Desetine Palestinaca ranjene su danas u sukobima izraelske policije i muslimanskih vernika na Brdu hrama, Uzvišenom utočištu, u Jerusalimu, svetom i za Jevreje i za muslimane.

Palestinski Crveni polumesec je saopštio da je 61 osoba ranjena, a da ih je 15 primljeno u bolnicu.

Policija je rekla da su ranjena četvorica policajaca.

Sukobi su izbili u vreme vrhunca napetosti zbog poklapanja jevrejskih i muslimanskih verskih praznika.

U očekivanju sukoba Jevrejima najpre nije dozvoljeno da idu na to sveto mesto, ali su kasnije pušteni uz policijsku pratnju, pod uslovom da se ne zadržavaju.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da je doneo odluku da ih pusti nakon što se konsultovao sa bezbednosnim snagama.

“Pitanje nije bilo da li mogu da idu tamo već kako je najbolje to učiniti da se (osigura) javna bezbednost i to smo uradili”, naveo je on na video snimku objavljenom na Vatsapu (Whatsapp).

Brdo hrama kako ga zovu Jevreji jer su se tamo nekada nalazili drevni jevejski hramovi, Uzvišeno utočište, kako kažu muslimani, nalazi se u istočnom Jerusalimu koji je 1967. godine osvojio Izrael i kasnije ga anektirao, što medjunarodna zajednica nikada nije priznala.

Na Uzvišenom utočištu je sada džamija Al Aksa, treća po značaju u islamu.

Danas su Jevreji obeležavali rušenje drevnih hramova, a muslimani Eid al Adhu (Kurban bajram) okončanje godišnjeg hodočašća u Meku.

Sukob policajaca sa vernicima osudili su Jordan, Palestinska oslobodilačka organizacija (PLO) i genaralni sekretar Arapske lige Abul Gejt koji je pozvao medjunarodnu zajednicu da uloži napor kako bi se izbegla “verska bitka za sveti grad Jerusalim”.

Lider Islamskog ekstremističkog Hamasa Ismail Hanije je ocenio da sukob pokazuju “versku dimenziju izraelsko-palestinskog sukoba“.

