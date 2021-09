Detalji smrti Putinovog telohranitelja: Spašavao reditelja, pa obojica nastradali

Ruski ministar za vanredne situacije Jevgenij Ziničev poginuo je u ruskom gradu Noriljsku dok je pokušavao da spase ruskog režisera i scenaristu Aleksandra Meljnika, najpoznatijeg po filmovima „Teritorija“ i „Nova zemlja“, saopštilo je danas resorno ministarstvo.

The head of the Russian Ministry of Emergency Situations died at training exercise northern of city of Norilsk, in Arctic zone. Yevgeny Zinichev was 55 years old. He died as a rescuer. Rest in Peace..🙏 pic.twitter.com/FUAn9tJwwT

