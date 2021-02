Detaljna prognoza za proleće: Kakvo vreme očekuje Evropu i Balkan

Proleće službeno počinje za tačno šest nedelja. I dok kasna sezona snega, mraza i leda pogađa delove Evrope, mnogi sanjaju o toplijem vremenu. Za sve koji su s nestrpljenjem čekali da saznaju kakvo nas vreme čeka na proleće, veliku prognozu pripremili su meteorolozi AccuWeathera. Upozoravaju da početak prolećne sezone 2021. godine mogao da ima neke sličnosti s prolećem 2018. godine, sezonom koja je „Zver s Istoka“ dovela u delove severne Evrope.

Južna Evropa

Predviđaju da će početkom proleća ostati aktivna olujna staza, koja je snažne oluje donela u zapadnu Evropu, a zatim i u južni deo kontinenta tokom zimskih meseci. Očekuje se da će oluje slediti put preko Francuske, a zatim u Italiju i regiju Balkana, posebno tokom marta. Meteorolozi navode da će ovo biti neuobičajen obrazac za proleće jer se oluje obično prate dalje prema severu u to doba godine.

“Ova južna olujna staza oslabiće do kraja proleća, ali do maja će naneti štetu na jugu”, rekao je viši meteorolog AccuWeathera Tajler Rojs, dodajući da će u regionu i dalje biti obilnih padavina.

Kako se oluje približavaju Sredozemnom moru, mogu povući više vlage, što dovodi do jakih kiša i oluja s grmljavinom širom Italije i duž zapadne obale Balkanskog poluostrva. To može povećati rizik od poplava u početku proleća, posebno u područjima koja su bila preplavljena kišom na kraju 2020. godine.

Olujni obrazac tokom početka proleća nastaviće se i na Pirinejskom poluostrvu nakon burne zime. Iako olujni periodi mogu odložiti temperature tipične za prolećnu sezonu, vlažno vreme moglo bi se pokazati korisnim za regiju.

Obilne snežne padavine ove zime, posebno u planinama koje obično ne dobijaju toliko snega u tako kratkom vremenskom razdoblju kao što je bilo ove sezone, mogle bi biti blagoslov za Španiju, dodaju meteorolozi.

“Otapanje snijega i kiša koje se očekuju početkom proleća mogu zemlju dovesti u dobar položaj u pogledu vodnih resursa kako se približavamo kraju proleća i početkom leta”, kaže Rojs.

Severozapadna i centralna Evropa

Nakon jedne od najsnežnijih zimskih sezona u najmanje poslednjih pet godina u severozapadnom i središnjem delu Evrope, uključujući prvu “pravu snežnu oluju” za Holandiju za više od deset godina, mnogi Evropljani raduju se povratku proljeća i toplog i sunčanog vremena. “Proleće će kasniti, ali neće biti uskraćeno”, poručuje Rojs.

Zimska hladnoća zadržavaće se u martu na područjima od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Skandinavije, Nemačke i zapadne Poljske. Uz hladnoću u kasnoj sezoni, i dalje će se pojavljivati oluje kroz zapadnu Evropu. Ova kombinacija može omogućiti da u brdima Škotske i čak na jug do Engleske i do viših visina Francuske i Nemačke sneg pada do marta.

Hladni, pa čak i mokri i snežni slovi kroz veći deo proleća mogu odložiti sadnju useva širom Francuske i Nemačke, ali i usporiti rast pšenice. Međutim, to se može pokazati korisnim u predviđenim vremenskim obrascima.

“Ako mirovanje završi kasnije, to bi moglo da zaštiti biljke od bilo kakvih snažnih hladnih udaraca, čak i u područjima gde nedostaje snežnog pokrivača kako bi se zaštitile zimske žitarice”, rekao je dugogodišnji meteorolog AccuWeathera Džejson Nikols.

U drugom delu aprila i maja, temperature će početi da se penju preko Irske i Britanskih ostrva dok će olujni trag nastavljati podizanje prema severu.

Sever Evrope

Kako se hladni vazduh zadržava u ranom proleću širom Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke, prohladno vreme zahvatiće i veći deo Norveške, Švedske i Finske do početka proleća.

Do druge polovine proleća, trag oluje kroz Evropu će se pomeriti prema severu, što će omogućiti da u Skandinaviju stignu runde padavina. Blagi vazduh takođe će pratiti olujne vetrove širom severnih delova Evrope. To će doneti manje pojava snega na nižim tačkama, prognozira AccuWeather.

