Deveti najbogatiji čovek na kampanju potrošio 550 miliona dolara pa odustao od trke (video)

Nakon što je gotovo u suzama odustao od trke za američkog predsednika, tamošnji mediji izračunali su da je milijarder, bivši gradonačelnik Njujorka i medijski tajkun Majkl Blumberg tokom kampanje potrošio čak 550 miliona dolara.

A tearful Michael Bloomberg ends his presidential campaign and endorses Joe Biden https://t.co/q3ZKGP32M9 pic.twitter.com/4VZ4cmwS1O

