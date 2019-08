Dim od požara u Amazoniji vidi se čak iz svemira (foto)

Italijanski astronaut Luka Parmitano je sa Međunarodne svemirske stanice fotografisao dim, koji je prouzrokovan šumskim požarima u Amazoniji i prostire se hiljadama kilometara.

„Dim se prostire hiljadama kilometara i nastao je zbog desetina požara koje su prouzrokovali ljudi u šumama Amazonije“, napisao je astronaut na svom profilu na Tviteru.

The smoke, visible for thousands of kilometres, of tens of human-caused fires in the Amazon forest. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/SyoydfJo39

