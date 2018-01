Diplomatski cirkus: Tramp otkazao posetu Britaniji – putem Tvitera

Američki predsednik Donald Tramp trebalo je da u Londonu otvori novu ambasadu SAD. Poseta bila najavljen, doček spremljen, ali je Tramp danas rekao: Ne dolazim, prenosi B92.net.

Iako američki i mediji kao najnoviju vest navode neočekivanu Trampovu odluku i spekulišu da bi razlog otkazivanja njegove posete Velikoj Britaniji mogao biti strah da ne bude „lepo dočekan“, nedoumice je otklonio sam Tramp.

On je na svom Tviter nalogu, putem kog i u najvećem broju slučajeva obaveštava svet o svojim namerama i postupcima, objasnio zašto mu ne pada na pamet da ide u London.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018