Direktor policije HR: Delegacija VS nije najavila posetu

ZAGREB – Nakon što je delegacija Vojske Srbije vraćena s graničnog prelaza Bajakovo sa Hrvatskom, oglasio se direktor hrvatske policije Nikola Milina koji tvrdi da oni nisu najavili prelazak granice.

„Imam informacije da je jutros oko pola sedam zaustavljen kombi s 11 vojnih osoba koje su imale vojne uniforme u vozilu. Nismo imali službene najave tih osoba i na osnovu zakona o nadzoru Hrvatske granice nisu ispunjeni uslovi za ulazak na teritoriju druge države. Poseta treba da bude najavljena i postoje propisi kako se to radi“, naveo je Milina, prenosi regionalna tv N1.

Ministarstvo odbrane Srbije navelo je ranije danas da je delegacija na vreme i po uobičajenoj proceduri prijavljena i da je trebalo da prisustvuje obeležavanju dana Jasenovackih novomucenika.

Kako je rečeno u MO na granici, na prelazu Batrovci – Bajakovo, delegacija je zaustavljena, zadržana i pretresena.

U prtljagu su bile službene uniforme, što je, istuču u Ministarstvu, potpuno dozvoljeno i u skladu sa pravilima službe, a hrvatski carinici su delegaciji rekli da ne mogu da ih nose.

Članovi delegacije VS su bili spremni da ostave uniforme i produže put u civilu, ako je to jedini razlog za zadržavaje, ali su im carinici saopštili da to nije razlog i da oni danas neće ući u Hrvatsku.

Delegaciji je izdata zabrana ulaska i vraćena je u Srbiju.

(Tanjug)