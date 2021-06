Đurić: Bajdenova uredba ažuriranje već postojećih mera

VAŠINGTON – Prema onome što smo mogli čuti ovih dana od sagovornika u SAD, uredba koju je potpisao američki predsednik Džozef Bajden predstavlja ažuriranje već postojećih mera iz 2001. i 2003. godine, rekao je ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić.

On je za kanal „Vesti“, na pitanje na koga se u uredbi misli, rekao da ne bi bilo diplomatski da govori u ime države koja je takvu odluku donela ali ono što se čitajući uredbu može primetiti jeste da je u njoj eksplicitino spomenuta Albanija.

„Takođe je i činjenica da se u njoj spominje rezolucija 1244. i Dejtonski sporazum, kao i Prespanski sporazum za razliku od ranijih perioda kada je bio samo Ohridski sporazum. Te nijanse govore da postoje i razmišljanja o tome iz kojih potencijalno pravaca bi mogla da dođe destabilizacija regiona, koja kako autori uredbe kažu, njome treba da bude sprečena“, istakao je Đurić.

Upitan šta očekuje od Bajdenove turneje po Evropi i da li će se SAD uključiti u dijalog Beograda i Prištine odgovorio je da je

ključna krilatica koju je prethodnih nekoliko dana čuo u Vašingtonu ta da treba dati snagu Evropi da rešava regionalna pitanja.

„Mislim da se to uklapa u širu koncepciju politike nove američke administracije koja želi da ojača svoje savezništvo sa Evopskom unijom ali i pojedinačno sa državama unutar same Eevrope“, rekao je on i dodao i da se odnos prema dijalogu Beograda i Prištine primarno vidi kao evropska odgvornost.

Međutim, kako je ukazao to nikako ne znači isključivanje uloge SAD iz svega ovoga.

„Oni su veoma zainteresovani za dijalog Beograda i Prištine ali primarnu ulogu u tome vide na Briselu“, zaključio je Đurić.

(Tanjug)

