DNR: Ukrajinska vojska gađala hemijsku fabriku

DONJECK – Trafostanica na teritoriji hemijskog kombinata „Stirol“ u ukrajinskom gradu Gorlovki, koji je pod ruskom kontrolom, gori nakon granatiranja ukrajinske vojske, a u plamenu je i krov zgrade na teritoriji državnog preduzeća „Transamijak“, rekao je gradonačelnik Gorlovke Ivan Prihodko.

„Prema najnovijim podacima, kao rezultat ukrajinskog granatiranja na teritoriji firme ‘Stirol’ gori trafo-stanica, kao i krov zgrade. Ekipe Ministarstva za vanredne situacije izašle su na lice mesta“, napisao je Prihodko na svom Telegram kanalu, prenosi agencija RIA Novosti.

Zajednički centar za kontrolu i koordinaciju režima prekida vatre (JC C C) samoproglašene DNR je ranije izvestio da su Gorlovku danas granatirale ukrajinske trupe, a da su za to koristili granate kalibra 155 mm NATO i rakete tipa „grad“.

Prihodko je rekao da su u tom napadu dve osobe ubijene, a četiri ranjene.

Među ranjenima je i dvoje dece, čija je majka poginula u granatiranju, dodao je.

(Tanjug)

