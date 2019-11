Do kraja veka na Jadranu češće poplave, ali i požari

ZAGREB – Nivo Jadranskog mora mogao bi se do kraja ovog veka povećati i do jednog metra, što se može negativno odraziti na priobalna područja, istaknuto na tribini u Splitu s temom „Klimatske promene: Šta se događa s Jadranskim morem?“

Postoji procena da bi se do 2100. mogao za pola metra do metra podići nivo mora u svetu, a tako i Jadrana. Porast nivoa mora mogao bi ugroziti neka naselja. Zamislite u Splitu more više za metar ili pola metra“, rekao je na tribini Ivica Vilibić, naučni savetnik s Instituta za okeanografiju i ribarstvo, preneo je sinoć portal Index.hr.

Prema tim procenama, u Splitu bi, na primer, bile učestalije poplave Rive i Dioklecijanovih podruma.

Uticaj klimatskih promena, pojasnio je on, može se predviđati u decenijama, a u budućim decenijama udari talasa prouzrokovace veće štete, jer će se događati na višem nivou mora.

„Klimatske promene ce se razvijati na celom Sredozemlju, nivo mora će lagano ići gore pa će nevreme imati jači uticaj na obalu koja nije prilagođena tome i onda se dogadaju štete“, kazao je Vilibić.

Ocenio je pritom da su obale „preizgrađene“. Smatra da bi procene takvih klimatskih promena mogle uticati na gradnju u priobalnim područjima pa će se ubuduće graditi „malo dalje od obale.“

„Međutim, klimatske promene mogle bi pozitivno uticati na turizam u Hrvatskoj jer će se zbog porasta temperature produžiti kupališna sezona“, rekao je Vilibić.

Po njegovim rečima, zbog porasta temperature požari će biti učestaliji, posebno priobalnim područjima.

(Tanjug)