Dogan saopštio da će podneti ostavku

BANJALUKA – Novimenovani ministar za porodicu, omladinu i sport u Vladi Republike Srpske Dado Dogan izjavio je da će podneti ostavku na ovu funkciju, nakon što je to zatražio predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

„Kao moralan čovek i kao član Socijalističke partije ne želim ni na koji način da nanosim štetu niti želim da se moje ime zloupotrebljava u javnosti. Predsedniku vlade ću podneti ostavku na izabranu dužnost nakon što u formalnom smislu bude utvrđen izbor vlade“, rekao je Dogan u izjavi za Srnu.

On je istakao da je 2012. godine imao saobraćajnu nezgodu u kojoj je kao suvozač smrtno stradao njegov drug iz detinjstva i da je za to delo, za koje je rekao da je nastalo iz nehata, krivično odgovarao u skladu sa propisima Republike Srpske.

„I danas odgovaram pred svojom savešću i nosim neizbrisiv ožiljak tog čina. Porodica mog druga koji je nastradao me nikada nije teretila i danas smo ostali u izuzetno prijateljskim odnosima. Podržavaju me i razumeju, a za mene je to u ovom trenutku najvažnije“, rekao je, između ostalog, Dogan.

Dogan je juče izabran za ministra, a predsednik Srpske Milorad Dodik je danas zatražio njegovu ostavku.

(Tanjug)

