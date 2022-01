Dok Kanađani protestuju, Srbi peku prase na ražnju ispred parlamenta (video)

Dok u Otavi traje protest, Srbi okreću prase na ražnju. Barem sudeći prema snimcima koju su se ovih dana pojavili na društvenim mrežama.

Snimci prikazuju grupu Srba kako pred zgradom kanadskog parlamenta peku prase i ćevape na roštilju. „A ništa, došli da nešto pojedemo“, čuju se glasovi u pozadini. Na kamionu ispred kojeg se vrti prase jasno se vide srpska obeležja. Preko srpske i kanadske zastave ispisano je „freedom fighters“ (borci za slobodu).

Podsećamo, konvoj kamiona stigao je u Otavu u znak protesta protiv obavezne vakcinacije i mera protiv covida-19. Organizatori tvrde da se radi o mirnom protestu, ali policija nije baš sasvim sigurna da neće doći do nekih nereda.

Premijer Džastin Trudo i njegova porodica za vreme trajanja protesta prevezeni su na tajnu lokaciju.

The Serbian-Canadians stole the show at the #TruckersForFreedom2022 convoy. These people don't fuck around, protesting for freedom while roasting piglet and grilling Ćevapi. Svaka čast Srbijo! #FreedomConvoy2022 pic.twitter.com/pFklwV9CtX

— Chris Kato (@ChrisK8o) January 30, 2022