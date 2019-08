Don Marihuana: MKD jedna od prvih kanabis supersila u Evropi

LONDON – Američki multimilioner i preduzetnik u oblasti uzgoja marihuane Majk Štraumetis iznenadio je deo građana Severne Makedonije objavljivanjem fotografije sa premijerom te zemlje Zoranom Zaevim na Instagramu, uz tekst da se, između ostalog, raduje što će „biti deo pretvaranja Severne Makedonije u jednu od prvih evropskih kanabis supersila“.

„Severna Makedonija ima velikog potencijala“, napisao je još Štraumetis i najavljujući, kako je naveo, „velike stvari“, te pozvao sve da prate situaciju, preneo je BBC na srpskom jeziku.

Štraumetis je, inače, poznat na Instagramu pod nadimcima „Veliki Majk“ i „Don Marihuane“.

Nakon što se deo javnosti pobunio navodeći da vlada nije najavila posetu ovog preduzetnika, iz zvršne vlasti su, kako se navodi, saopštii da nisu dužni da javnost obaveštavaju o svim sastancima koji se održavaju na dnevnom nivou.

Filip Dostovski, aktivista iz organizacije „Zelena alternativa“ i jedan od najglasnijih zagovornika legalizacije kanabisa u Severnoj Makedoniji, kaže da posete američkog preduzetnika nije bila iznenađenje.

„Znalo se da će do ovakve posete doći, zato što u Severnu Makedoniju sada iz celog sveta dolaze investitori i ljudi koji se razumeju u marihuanu. To je normalno i prirodno, pošto imamo takav zakon i kanabis se ovde proizvodi“, kaže Dostovski.

U Severnoj Makedoniji uzgoj kanabisa u medicinske svrhe legalan je od 2016. godine – kada su u parlamentu usvojeni amandmani na postojeći Zakon o kontroli opojnih droga i psihoaktivnih supstanci.

„Ja mislim da je trebalo da lekari i medicinske kompanije to više da prihvate, čini mi se da je najviše prigovora bilo sa te strane, dok sa druge strane političari i biznismeni su ti koji guraju da to prođe – ali tako je to danas svuda u svetu“, kaže Dostovski koji je učestvovao u radnim grupama za promenu zakona 2016. godine.

Do sada je izdato ukupno 27 licenci za uzgoj marihuane u medicinske svrhe, kažu u Ministarstvu zdravlja Severne Makedonije za BBC na srpskom.

„Uzgoj kanabisa u medicinske ili naučne svrhe dozvoljen je samo pravnim licima koja za to imaju odobrenje Ministarstva zdravlja, i prethodnu saglasnost vlade. To pravno lice mora da ispunjava uslove propisane zakonom“, navode u Ministarstvu.

Premijer Zaev jedan je od glasnijih zagovornika otvaranja zemlje ka novom tržištu i ohrabrivao je domaće i preduzetnike iz regiona da uđu u novi, isplativi posao.

Njegov rođak Trajče Zaev je jedan je od investitora u ovu oblast.

(Tanjug)