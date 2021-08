DPS tvrdi da se falsifikatima oduzima CG kulturna baština

PODGORICA – Opoziciona Demokratska partija socijalista (DPS) Mila Đukanovića tvrdi da su uverenja, koja je Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava izdalo eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, sadrže falsifikate čime je, kako kažu, otpočet proces „preuzimanja crnogorske kulturne baštine“, što, kako poručuju, ta stranka neće dozvoliti.

Iz DPS-a tvrde da je, kako navode, „sada i jasno ogoljena puna namera Srpske pravoslavne crkve i njenih agenata u Ministarstvu i Vladi Crne Gore“.

„Otpočet je proces bespravnog preuzimanja crnogorske kulturne baštine od građana Crne Gore. Svi oni koji su podigli ruku za izmenjeni Zakon o slobodi veroispovesti ili uverenja i pravnom položaju verskih zajednica, učinili su to na protivpravan i neustavan način i dobro su znali šta sledi“, tvrdi se u saopštenju iz DPS-a.

Koristeći se, kažu, neustavnim odredbama Zakona, stvara osnova da se Crnoj Gori oduzme imovina i njena kulturno istorijska bašna, da bi se trajno dala u vlasnišo subjektu sa sedištem u drugoj državi.

„Da je to tako, čitavoj javnosti je postalo jasno upravo iz sadržine naknadno obelodanjenih uverenja. Bez obzira na nameru ove vlasti da to omogući, ni mi, ni građani Crne Gore – to nećemo dozvoliti“, poručuju iz DPS-a.

Demokratska partija socijalista će, kažu, iskoristiti sve pravne i demokratske načine da zaustavi ovaj proces koji se dešava u sadejstvu SPC i vladajuće većine, a na, kako tvrde, štetu države Crne Gore.

Najavili su da će insistirati na tome da bude utvrđena odgovornost svih u, kako tvrde, ovom nečasnom postupanju – od predsednika vlade, rukovodstva Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava do smeenjenog ministra tog resora Vladimira Leposavića.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.