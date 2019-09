Drama na Atlantiku traje: Spasioci pronašli mrtvo telo i prevrnuti splav iz potonulog broda

Spasioci i dalje tragaju za preživelim članovima posade teretnog broda „Burbon rod“ koji je potonuo na Atlantiku u subotu popodne, nakon što ga je zahvatio uragan, prenose mediji u regionu.

Brodom je upravljao Dimo Miškić iz Šibenika, a na teretnjaku je, osim njega, bilo još 13 članova posade. Trojica su pronađena, a za 11 se još traga. U međuvremenu je objavljeno da su trojica spasenih Ukrajinci Dmitrij Marčenko, Jevgenij Nikolov i Igor Morozov.

Kako prenosi „Index.hr“, iz kompanije Burbon je večeras saopšteno da je sinoć pronađen prevrnuti čamac za spasavanje i da je komercijalni brod na putu prema njemu.

Lukša Čičovački, načelnik sektora uprave za sigurnost plovidbe Ministarstva mora rekao je lokalnim medijima da je u okeanu uočeno i jedno beživotno telo. Kako je naveo, američki spasioci su iz aviona primetili telo.

„Sinoć u kasnim večernjim satima primećeno je jedno beživotno telo od strane američkog aviona, a to je potvrdila i jedna pomorska spasilačka jedinica. Ali s obzirom na to da spasilačka jedinica nije uspela da izvuče to telo na brod, pretpostavljamo da se brojka nestalih još uvek drži na 11“, rekao je Čičovači HRT-u.

Potraga za preživelima se nastavlja.