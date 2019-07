Drama u vazduhu: Oštećeni avion prinudno sleteo na aerodrom u Tel Avivu (video)

Putnički avion „boing 737“ sa 152 putnika i članova posade bezbedno je danas sleteo na izraelski aerodrom Ben Gurion, javili su izraelski mediji.

Prethodno je objavljeno da je na aerodromu u Tel Avivu proglašeno stanje pripravnosti jer se očekivalo sletanje aviona čija je guma pukla tokom poletanja iz Kelna u Nemačkoj.

Tel Aviv: Emergency services are on high alert as a flight with 152 passengers onboard from Cologne, Germany is expected to land shortly in Ben Gurion Airport with severe landing gear damage. pic.twitter.com/t84BlYyeSZ

— Israel News Feed (@IsraelHatzolah) July 1, 2019