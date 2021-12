Dramatične slike iz Amerike: Razorni tornado poharao Kentaki, najmanje 50 mrtvih (foto, video)

Najmanje 50 ljudi je poginulo nakon što je razorni tornado pogodio američku državu Kentaki, izjavio je guverner te države Endi Bešir, prenose mediji.

„Verovatno ćemo imati i više od 50 mrtvih“, rekao je Bešir.

Većina razaranja zabeležena je u okrugu Graves, u kojem se nalazi i grad Meifild, rekao je guverner.

Pictures from Mayfield KY. pic.twitter.com/CNMyGsk3MX — Phil 870 (@BigPhil870) December 11, 2021

Po službenim podacima, u Mejfildu živi oko 10.000 ljudi.

„Udar na Mejfildu može da se uporedi sa najjačim udarom tornada na neki grad ikad“, dodao je.

Bešir je rekao da su prema Mejfildu upućene dve cisterne kako bi osigurali da stanovnici imaju vodu za piće.

I heard the tornado sirens here in #Burlington, #Iowa Thankfully it missed us. But the same large system hit #Illinois hard. Prayers for all those impacted — especially at the @amazon warehouse in Edwardsville! https://t.co/cUFCmuwE43 — Bob Krause (@KrauseForIowa) December 11, 2021

Proglašeno je vanredno stanje, a Nacionalna garda je raspoređena da pomogne u sanaciji posledica tornada.

„U jednoj fabrici u Mejfildu, krov se srušio, bojimo se da bi tamo moglo biti mnogo žrtava“, rekao je Bešair.

Tornado je pogodio i zgradu okruga Graves i zatvor nedaleko od zgrade suda.

Tornado koji je pogodio okrug Graves bio je samo jedan od tornada koji su u noći s petka na subotu pogodili SAD.

U jakim olujama i tornadima, koji su pogodili noćas američke države Arkansas, Ilinois i Misuri na srednjem zapadu i delu juga SAD, stradalo je dvoje ljudi.

So sad 😢 This historic tornado 🌪 activity in the plains is just insane with all the reports showing up so far. https://t.co/twnJQ0ViQ5 — Juan U. Juarez (@UlisesJuarezTV) December 11, 2021

Tornado je pogodio dom za stare Moneta Manor u Arkansasu sinoć kada je jedna osoba poginula, a 20 je bilo zarobljeno u srušenoj zgradi. Zvaničnici su ranije prijavili da je najmanje dvoje stradalo.

U roku od dva sata, zgrada je raščišćena i utvrđeno je gde su svi koji su u njoj bili, rekao je Marvin Dej, sudija okruga gde se dom nalazi. On je rekao da pet ljudi ima teže povrede, a nekoliko njih lakše. U domu je bilo 86 kreveta.

Dej je rekao da je još jedan dom za stare udaljen oko 35 kilometara u mestu Truman teško oštećen, ali da nije bilo povređenih. Štićenici su evakuisani zato što zgrada nije bezbedna.

Blizu mesta Edvardsvil u državi Ilinois, oluja je pogodila centar Amazona u kome je bilo oko 100 ljudi koji su radili u noćnoj smeni.

Za sada se ne zna tačno koliko ljudi je povređeno, ali je regionalna Agencija za upravljanje vanrednim situacijama navela na Fejsbuku da se radi o incidentu sa masovnim povredama.

Televizijski snimci pokazuju brojna vozila hitne pomoći i vatrogasna kola i kako autobusi odvoze ljude iz zgrade, a viđeno je i kako se najmanje jedna osoba prenosi do medicinskog helikoptera.

Ovaj centar Amazona sa dva skladišta, koja se koriste da drže predmete dok se ne pošalju kupcima, otvoren je 2016. Jedan snimak pokazao je deo zida i krova velikog Amazonovog skladišta potpuno srušenog.

Nije jasno da li je ovo skladište pogodila jaka oluja ili tornado, ali prijavljeno je da je veliki tornado prošao kroz oblast Edvardsvila u vreme kada je skladište oštećeno.

Jake oluje i mogući tornado pogodio je oblast Sent Luisa u američkoj državi Misuri. U ruralnom Misuriju jedna osoba je stradala, a dve su povređene kada su se srušile zgrade u mestu Defajans.

