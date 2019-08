Dramatično: Brana u Engleskoj pred pucanjem, naređena evakuacija grada (video)

Britanska policija naredila je danas evakuaciju gradića od 6.500 stanovnika na severozapadu Engleske zbog strahovanja da bi se obližnja brana, oštećena od obilnih kiša, mogla srušiti.

#BREAKING : Whaley Bridge, England – Severe danger to life flood warning after the Toddbrook Reservoir dam above Whaley Bridge was damaged by heavy rain. Police have told thousand of residents to gather at a school and they will be evacuated from therepic.twitter.com/Y6o5UExc6G

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 1, 2019