Dramatično u Australiji: Novi talas požara, više stradalih, ugrožen Sidnej (video)

Zbog ekstremnih temperatura u delovima Australije izdata su hitna upozorenja za slučajeve požara, dok je jedna osoba stradala u zoni zahvaćenoj vatrom.

Upozorenja su izdata za Novi Južni Vels, veće delove Sidneja, Viktorije i Južne Australije.

Neki glavni putevi oko Sidneja bili su zatvoreni, a vlasti su molile ljude da odlože putovanja za božićne praznike, upozoravajući na nepredvidivost požara usled jakih vetrova koji su dostizali brzinu do 70 kilometara na sat.

EMERGENCY WARNING – Gospers Mountain Fire (Hawkesbury and Lithgow LGAs)

Fire continues to burn below the Bells Line of Road. The southerly change is due to impact this fire within coming hours. Video shows the fire approaching the Fruit Bowl along Bells Line Of Road, Bilpin. pic.twitter.com/0gvSEgsayL

— NSW RFS (@NSWRFS) December 21, 2019