Drijan: Evropa spremna da uvede sankcije RUS ako napadne UKR

PARIZ – Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Iv Le Drijan izjavio je danas da je Evropa spremna da uvede sveobuhvatne sankcije ako Rusija napadne Ukrajinu.

On je, ipak, dodao da ništa ne ukazuje na to da je ruski predsednik Vladimir Putin doneo odluku da to učini, preneo je Rojters.

„Svi elementi su tu da Rusija pokrene snažnu i brzu ofanzivu u Ukrajini“, rekao je Le Drijan za televiziju „Frans 5“.

SAD i zapadni saveznici tvrde da Rusija priprema, kako navode, „invaziju“ na Ukrajinu i prete Moskvi sankcijama koje će, prema njihovim rečima, „osakatiti“ privredu Rusije.

Moskva, sa druge strane, ističe da je NATO došao da njenih granica i da mora da brani „crvene linije“ kada je reč o njenoj bezbednosti.

(Tanjug)

