Druga strana NATO samita: Tramp ne veruje Evropljanima…

Izjavu francuskog predsednika Emanuela Makrona i američkog predsednika Donalda Trampa, na zajedničkoj pres konferenciji na samitu NATO-a u Londonu, da treba poboljšati odnose sa Moskvom, eksperti prevode kao potrebu za „suprotstavljanjem Rusiji“.

Aleksej Podberezkin sa Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose ne vidi razloge za takve izjave, jer strategija SAD i cele zapadne vojno-političke koalicije predviđa eskalaciju odnosa sa Rusijom i njeno uvlačenje u oružane sukobe.

Kompromis na Trampov način

Za Trampa ova izjava ne podrazumeva promenu kursa politike SAD, dok za Makrona ona ima stvarno značenje.

„Tramp, kao i svaki biznismen, shvata da ne treba delovati u samo jednom pravcu, već da se treba povremeno povući i manevrisati, jer će na taj način efektivnost strategije biti veća. Kada Tramp kaže da treba popraviti odnose sa Rusijom, to podrazumeva postizanje kompromisa pod uslovima koji odgovaraju SAD. U strateškom smislu, ovakva Trampova izjava ne podrazumeva promenu kursa politike SAD“, rekao je ekspert.

Ekspert ističe da je u Francuskoj situacija složenija, te da je ona primorana da se ponaša kao za vreme de Gola, jer SAD ignorišu njenu bezbednost kao svog saveznika. Iako se stalno govori o solidarnosti među državama članicama NATO-a, ona zapravo ne postoji, kao što nije postojala ni za vreme Drugog svetskog rata, jer su SAD štitile Evropu onda kada im je to odgovaralo od 1944. godine, odnosno pred kraj rata.

„Ono što je karakteristično i za De Golov period i za današnju situaciju u Francuskoj, jeste da se svako zaoštravanje situacije u Evropi odražava na poziciju Pariza na političkom planu jer se njeni interesi ne uzimaju u obzir i često biva isključena iz procesa pregovora. Naprotiv, uvek kada je Francuska učestvovala u smanjenju međunarodne napetosti , ona je zauzimala pogodniju poziciju u međunarodnoj zajednici, rekao je Podberezkin.

Francuzi to odlično shvataju jer se to odražava na njihove pozicije u Siriji, Iranu, Iraku, tj. za njih ove izjave imaju značenja, a za SAD ne, ističe on.

Francuska ne može da utiče na saveznike

Ekspert smatra da Francuska neće moći da utiče na promenu odnosa svojih evropskih saveznika prema Rusiji, naročito na Poljsku i baltičke zemalje, pa ni na ostale članice EU, jer su to države sa „ograničenim suverenitetom“, koje su prinuđene da slede politiku SAD . Pariz može pokušati da deluje preko evropskih institucija, ali je taj uticaj indirektan i neće imati značajnijeg efekta.

Evropa umorna od sankcija, želi bolje odnose sa Rusijom

Vladimir Oljenčenko sa Instituta za svetsku ekonomiju i međunarodne odnose Ruske akademije nauka ima pozitivnije viđenje situacije i smatra da Tramp razume da od odnosa između SAD i Rusije zavisi situacija na međunarodnoj pozornici

„Postoji verovatnoća da se Tramp boji da će evropski lideri pokazati samostalnost u odnosima sa Rusijom i doneti rešenje nezavisno od SAD. Da bi smirio evropske lidere, on govori o potrebi uspostavljanja dobrih odnosa sa Rusijom“, objašnjava Oljenčenko.

On dodaje da ne treba zaboraviti na izbore i izbornu kampanju u SAD, gde će jedna od glavnih tema biti odnos sa Rusijom, ali ni na želju Makrona da se profiliše kao jedan od glavnih lidera EU, nakon odlaska Merkelove.

