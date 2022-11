Duda: Ukrajinci mogu da učestvuju u istrazi pada rakete jedino na osnovu medjunarodnog prava

Predsednik Poljske Andžej Duda izjavio je danas u selu Pševodovo, gde je raketa ubila dve osobe, da vlasti Ukrajine mogu da učestvuju u poljsko-američkoj istrazi tog incidenta jedino na osnovu medjunarodnog prava.

„Da bi moglo da se govori o učešću u istrazi, moraju da se primene odgovarajući propisi medjunarodnog prava. To je uvek u okviru pravne pomoći. Ako gosti iz Ukrajine žele da pogledaju kako se vodi istraga, to može da im se pokaže. Ali da učestvuju u istrazi, da dobiju uvid u dokumente, informacije, to već zahteva konkretne osnove prema medjunarodnom pravu i ugovorima“, kazao je Duda.

U Pševodovu, na istoku Poljske, gde je, kako se pretpostavlja, u utorak pala raketa ukrajinske protiv-vazduhoplovne odbrane i ubila dva meštanina, radnika skladišta žitarica i seljaka koji je dovezao kukuruz radi otkupa, Duda je razgovarao s porodicama poginulih i razgledao mesto nesreće.

„Po našem uverenju i uverenju stručnjaka, desila se nesreća, apsolutno nenamerna. Raketa nije bila uperena na Poljsku, na to se ne može gledati kao na napad na Poljsku. Iza naših granica vodi se rat. Rusija je ispalila nekoliko stotina raketa protiv Ukrajine. Ukrajina se branila i u toku toga desilo se šta se desilo“, kazao je Duda.

Poljski predsednik je ocenio da je smrt dva Poljaka, izazvana eksplozijom verovatno ukrajinske rakete u Pševodovu, „na neki način zajednička poljska i ukrajinska tragedija“.

On je izrazio razumevanje za tvrdnje predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je raketa ispaljena iz Rusije i da nije ukrajinska, iako su i Poljska i SAD i NATO potvrdili da je reč o ukrajinskoj raketi koja je presretala ruske.

„Razgovarao sam sa Zelenskim. Za Ukrajinu je to teška situacija, jake su emocije, ogroman je stres. Predsednik takodje teško proživljava šta se dešava sa njegovim društvom za koje oseća odgovornost“, rekao je novinarima Duda o Zelenskom.

On je demantovao prvobitne vesti poljskih medija i svetskih agencija da su na Pševodovo u utorak pale dve rakete, rekavši da „nisu nadjeni tragovi druge rakete na teritoriji Poljske“.

(Beta)

