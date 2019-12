Duterte sudu u Hagu: Uhapsite me ili obesite

MANILA – Predsednik Filipina Rodrigo Duterte (74) poručio je danas Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu da ga uhapsi ili obesi zbog navodnih ubistava u njegovom ratu protiv droga, ali je rekao i da neće da sarađuje sa strancima ukoliko ga izvedu na sud.

Njegove primedbe su najnovije protivljenje sudu u Hagu koji tek treba da donese odluku da li će istražiti na hiljade smrtnih slučajeva tokom „rata protiv droga“, u kome su, prema rečima aktivista, počinjeni zločini protiv čovečnosti, prenosi Rojters.

„Ne plašite me time da ćete me uhapsiti. Nikada neću sebi dozvoliti da odgovaram pred belcima. Nikada, nikada, nikada neću odgovoriti ni na jedno vaše pitanje. To je glupost za mene. Odgovaram jedino Filipincima. Filipinci će suditi“, rekao je Duterte.

On je dodao da će, i ako ga obese zbog svega što je radi, to biti njegovo zadovoljstvo.

Grupe za zaštitu ljudskih prava saopštile su da je Duterteova borba dovela do sistematskih ubistava i njihovog zataškavanja od strane pilicije.

Policija je to negirala i saopštila da su oko 7.000 ubijenih bili naoružani narko dileri koji su se opirali hapšenju.

(Tanjug)