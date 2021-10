Džaferović se sastao sa Ursulom fon der Lajen

SARAJEVO – Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je posle sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen da je to bio sastanak podrške kada je reč o evropskom putu BiH i unapređenju funkcionalnosti u samoj državi.

„Predsednica Evropske komisije je prvi put u BiH. Znali smo da ona snažno podržava naš evropski put, a i svih država Zapadnog Balkana“, rekao je on, preneo je Klix.ba.

Džaferović je naveo da Fon der Lajen zna da je u BiH u stanju blokade, ali i da, kako je naveo, ona očekuje da to bude odblokirano.

Jedna od važnih tema razgovora je bila ekonomska podrška BiH, a Džaferovića je interesovalo da li je EU još uvek zainteresovana za ideju zajedničkog regionalnog tržišta koja je dogovorena u okviru Berlinskog procesa na samitu u Sofiji, međutim nikada nije došlo do značajnije realizacije.

„Interesovalo me je kako tu stvari stoje i koje je njeno viđenje. Pre toga smo govorili o ‘Mini šengenu’, a zatim je EU došla sa tim Sporazumom o zajedničkom regionalnom tržištu koja ima iste principe kao i Šengen, međutim to neko blokira. Dobio sam odgovor da će te stvari biti proverene detaljno i da će se videti šta je s realizacijom“, rekao je on.

Naglasio je da se od zemalja regiona traži da se dogovore oko pitanja oko kojih je već postignut dogovor na tadašnjem sastanku u Sofiji kada su svi prihvatili ideju Zajedničkog regionalnog tržišta.

(Tanjug)

