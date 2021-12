Džaferović: Zakon o lekovima RS je opasna delatnost

SARAJEVO – Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je večeras da je Zakon o lekovima Republike Srpske „jako opasna delatnost“ u koju su se, kako je naveo, upustile vlasti RS, na čelu sa srpskim članom Predsedništva BiH Miloradom Dodikom.

Džaferović tvrdi da će taj entitetski zakon „biti srusen na Ustavnom sudu“, prenosi Klix.ba.

„Entitetskim zakonom nije moguće derogirati državni zakon, on ostaje na snazi. Taj entitetski zakon će biti srušen na Ustavnom sudu, on svakako nije u skladu sa Ustavom jer zakoni nižih nivoa vlasti moraju da budu u skladu sa Ustavom i zakonima države BiH. To znači da se nijedan lek, ako bi stupio na snagu taj zakon, ne bi mogao upotrebiti na području RS-a“, rekao je Džaferović za Dnevnik D Federalne televizije. Tvrdi i da bi svako ko bi odobrio proizvodnju ili upotrebu takvog leka činio teško krivično delo koje je kao takvo propisano Krivičnim zakonom BiH.

„Dakle doveli su u opasnost zdravlje ljudi koji žive na području RS-a“, naveo je on.

DŽaferović je rekao da je Zakon o lekovima i meidicinskim sredstvima BiH jedan vrlo kompleksan zakon koji uređuje pitanje proizvodnje, nabavke, prometa i nadzora nad lekovima i medicinskim sredstvima u BiH.

„On je direktno povezan sa odgovarajućom Evropskom konvencijom. Ovo ne samo da ne može biti entitetsko pitanje, ovo ne može u celosti biti ni državno pitanje. Ovo je pitanje koje je povezano sa Evropom, sa Savetom Evrope, sa svim državama koje su u Savetu Evrope“, naveo je Džaferović i ocenio da se ulazi „u jedan haos kada je u pitanju zdravlje ljudi na području entiteta RS“.

(Tanjug)

