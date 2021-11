Džo Bajden: „Rusija i Kina okreću glavu od klimatskih problema“

GLAZGOV – Američki predsednik Džozef Bajden kritikovao je danas Kinu i Rusiju zbog toga što nisu učinile više na rešavanju klimatske krize.

„Mi smo se pojavili i time uticali na to kako ostatak sveta vidi Ameriku i njene lidere. To je ogroman problem, a oni su na to okrenuli glavu. Kako mogu da urade to i nazovu sebe velikim vođama“, rekao je Bajden na samitu COP26, prenosi CNN.

AP Photo/Evan Vucci

(Tanjug)

