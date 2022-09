Džonson: Britanija ulaže 700 miliona funti u novu nuklearku

LONDON – Odlazeći britanski premijer Boris Džonson najavio je danas će Velika Britanija uložiti 700 miliona funti u novu nuklearnu elektranu Sajzvel C.

„Siguran sam da ćemo to rešiti narednih sedmica. Rešićemo to jer bi bilo apsolutno suludo kada to ne bismo uradili“, rekao je Džonson, prenosi Rojters.

Ulaganje u nuklearnu energiju poklapa se sa nastojanjima Britanije da smanji zavisnost od ruskih energenata i podmiruje svoje potrebe na domaćem tžištu.

(Tanjug)

