Džonson izneo Makronu svoj stav o Bregzitu

LONDON – Britanski premijer Boris Džonson izneo je danas u telefonskom razovoru sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom svoju poziciju o Bregzitu, izjavio je njegov portparol.

On je rekao da ć premijer u razgovorima sa drugim liderima kada je reč o Bregzitu iznosti isti stav koji je izneo i juče pred poslanicima Donjeg doma britanskog parlamenta, prenosi Rojters.

„To znači da će on i dalje biti energičan u traženju sporazuma sa Briselom, ali s obzirom na to da je sporazum tri puta odbijen u parlamentu, on neće proći i to znači ponovno otvaranje razgovora o sporazumu o povlačenju i ukidanju zaštitnog mehanizma za Severnu Irsku“, rekao je portparol.

On je dodao da je Džonson razgovarao i sa liderima Velsa, Škotske i Severne Irske.

(Tanjug)