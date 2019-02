Džonston: Ne upuštajte se u detalje, Tramp nema pojma

BEČ – Američki publicista Dejvid Kej Džonston savetuje austrijskom kancelaru Sebastijanu Kurcu, da kad bude u Beloj kući na razgovorima sa meričkim predsednikom, Donaldu Trampu laska i nikako ga ne „uvlači“ u detalje jer Tramp „nema pojma“ o svetu politike.

Autor Trampove biografije koja obiluje kritikama na račun američkog predsednika, rekao je agenciji APA da je do zakazivanja sastanka Trampa i Kurca, koji je predviđen 20. februara, došlo na inicijativu ultradesničarskih savetnika američkog predsednika, koji žele da se SAD priklone Evropi desničarskih populista.

Kurc je prvi austrijski kancelar koji će, posle 14 godina, u Beloj kući imati sastanak sa američkim predsednikom.

„Tramp se sastaje sa Kurcom jer su ljudi iz njegovog kabineta rekli da treba da razgovara s njim. Nije to Trampova ideja jer on nema pojma o svetu politike“, kazao je Džonston.

Susret Trampa i Kurca biće održan zbog politike aktuelne austrijske vlade, a austrijski kancelar ne treba mnogo da očekuje od susreta.

„Neće biti nikakvih iznenađenja ako Trampu bude govorio o Angeli Merkel ili započeo diskusiju o bečkim tortama, umesto da govori o važnim političkim pitanjima“, rekao je dobitnik Pulicerove nagrade.

„Laskajte mu i nemojte ga uvlačiti u detaljne razgovore“, savetovao je Džonston dodajući da će biti zanimljivo videti da li će Tramp znati da li je Austrija članica NATO ili ne ili će početi da kritikuje tu vojnu alijansu.

Podseća da je Tramp već jednom azijske države Butan i Nepal svrstao u delove Indije, i nije mogao ni da razlikuje šiite od sunita, kao ni pripadnike Sika.

Takođe Džonston upozorava da ne treba verovati u Trampovu datu reč.

„Svako ko je verovao da će ono što Tramp obeća ispuniti ispao je glup. Kada Tramp nešto kaže onda je to za njega u tom trenutku realnost, a ako pet minuta kasnije kaže suprotno to je njegova nova realnost“, tvrdi on.

Džonston kaže i da Tramp stvarno veruje da je neko ko treba da vlada svetom, a u realnosti ne zna ništa o privredi ili međunarodnoj politici.

„Taj čovek nema pojma šta radi. On nema čak ni kapacitet da vodi ni malo mesto, a i pored toga ima veliku moć“, objasnio je Džonston.

