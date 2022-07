EK: Hrvatskoj manje novca zbog brzog oporavka od korone

ZAGREB – Evropska komisija objavila je ažurirani ključ za dodelu bespovratnih sredstava članicama EU, prema kojem je predviđeno da Hrvatska dobije manje sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) zbog brzog oporavka od posledica korona virusa.

Prema tabeli koju je objavila Komisija, Hrvatska će iz RRF-a dobiti više od 5,5 milijardi evra bespovratnih sredstava, iako je ranije bilo predviđeno da dobije 6,3 milijarde evra, prenosi hrvatski Index.

Ključ za dodelu 70 odsto nacionalnog preusmeravanja bespovratnih sredstava temeljio se na broju stanovnika, BDP-u po glavi stanovnika u odnosu na prosek EU i prosečnoj stopi nezaposlenosti u periodu od 2015. do 2019. u odnosu na prosek Unije.

Za preostalih 30 odsto u obzir se uzima realni pad BDP-a u vreme korona krize 2020. godine i ukupno kretanje privredne aktivnosti u perodu od 2020. do 2021. godine.

Prema novom ključu u obzir je uzeta razlika između procene rasta BDP-a u jesenjoj ekonomskoj prognozi za 2020, koja je u vreme donošenja Uredbe bila najnovija dostupna ekonomska prognoza, i ažuriranih podataka na temelju stvarnog kretanja BDP-a u periodu od 2020. do 2021.

To je rezultiralo time da će zemlje koje su se oporavile brže nego što se to očekivalo prema jesenjim ekonomskim prognozama za 2020. dobiti nešto manje, a one sa sporijim oporavkom nešto više sredstava.

Prema privremenim podacima za Hrvatsku koje je objavio Evrostat, hrvatska privreda je 2020. pala za 8,1 odsto, ali se ubrzo oporavila i 2021. zabeležila rast BDP-a od 10,2 odsto.

To znači da je već prošle godine privreda premašila nivo od pre krize korona virusa, iako je Komisija očekivala da će se to dogoditi tek 2022. godine.

Komisija je u jesenjim ekonomskim prognozama, objavljenima 5. novembra 2020, koje su poslužile kao osnova za prvi obračun nacionalnih izdvajanja, procenjivala da će hrvatska privreda u toj godini pasti 9,6 odsto, da će 2021. zabeležiti rast od 5,7 odsto, a 2022. rast od 3.7 odsto.

(Tanjug)

