EK: Ne pregovaramo o nabavci ruskih i kineskih vakcina

BRISEL, 30. oktobra ( Tanjug) – Na teritoriji EU može se koristiti samo vakcina koja na osnovu svojih kvaliteta, efkasnosti i bezbednosti dobije odobrenje Evropske agencije za lekove, rečeno je u Evropskoj komisiji.

Povodom najava da bi Mađarska do aprila 2021. godine trebalo da vakciniše svoje stanovništvo ”kineskom i ruskom vakcinom” protiv kovid-19, u Briselu napominju da su „sve zemlje članice EU prihvatile proces tehnički usklađene i politički dogovorene” strategije vakcinacije na teritoriji EU.

”Mi u EU potpisujemo ugovore o ranoj nabavci s farmaceutskim kompanijama koje vakcinu razvijaju i proizvode u Evropi. Mi ne pregovaramo ni s kineskim ni sa ruskim kompanijama, i to je evropska strategija vakcinacije, a sve zemlje članice su pristale na ovaj proces”,

izjavio je portparol Komisije Erik Mamer.

On dodaje da to ne znači da neće biti drugih vakcina na tržištu, ali da one, ”i ako dođu”, moraju da prođu proces autorizacije EU.

”Ne očekuju da se može dogoditi da neka zemlja članica uveze vakcinu koja nije odbrena na nivou EU”, kaže Mamer.

EU je do sada ima potpisane ugovore o nabavci vakcina s farmaceutskim kompanijama ”Džonson i Džonson”, ”AstraZeneka” i „Sanofi”, dok su preliminarni razgovori završeni sa ”Kjurvakom”, ”BajotekFajzerom” i ”Modernom”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.