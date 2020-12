EK uvodi red u digitalni svet, predlaže velike promene

BRISEL – Evropska komisija je danas objavila predloge dalekosežnih pravila kojima namerava da uvede red u digitalni svet, uključujući društvene mreže, internetsku trgovinu i druge internetske platforme.

Komisija je predložila dve uredbe – zakon o digitalnim uslugama i zakon o digitalnim tržištima, u kojima se predviđa niz obveza i zabrana te sankcije koje bi trebale poslužiti za odvraćanje velikih internetskih aktera koji zloupotrebljavaju svoj položaj.

„Ova dva predloga imaju jednu svrhu: osigurati da mi kao korisnici imamo pristup širokom izboru proizvoda i usluga na internetu. I da preduzeća koja posluju u Evropi mogu slobodno i pošteno da se nadmeću online` kao što to rade `offline`“, izjavila je izvršna potpredsednica Evropske komisije Margret Vestager.

Novim pravilima između ostaloga će se zabraniti nepošteni uslovi koje nameću platforme koje su postale ili za koje se očekuje da će postati „nadzornici“ pristupa jedinstvenom tržištu, prenosi Hina.

„Današnjim prijedlozima uređujemo digitalni prostor za sledećih nekoliko decenija. Usklađenim pravilima, ex ante obvezama, boljim nadzorom, brzim sprovođenjem i odvraćajućim sankcijama svima koji nude i upotrebljavaju digitalne usluge u Evropi garantovaćemo dostupnost svih prednosti koje donose sigurnost, pouzdanost, inovacije i poslovne prilike“, izjavio je komesar za unutrašnje tržište Tjeri Breton.

Do sada se Komisija borila protiv dominantne pozicije internetskih divova poput Gugla, Fejsbuka ili Amazona tužbama za kršenje pravila tržišne konkurencije. To se pokazalo prilično neefikasnim pre svega jer to znači da se reaguje kada je prekršaj već učinjen, a osim toga ti postupci traju vrlo dugo.

S novim pravilima potpuno se menja pristup, Evropa želi da deluje i pre nego što se utvrde nepravilnosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.