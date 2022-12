Ekološki aktivisti posuli farbu na ulaz u milansku Skalu

Ekološki aktivisti posuli su rano jutros farbu na ulaz u prestižnu italijansku operu, milansku Skalu i to je poslednji u nizu protesta tih aktivista koji žele da skrenu pažnju svetske javnosti na klimatske promene.

Pet aktivista pokreta Poslednja generacija (The Last Generation) intervenisalo je rano jutros tako što su pred kamerama postavili veliki transparent „Poslednja generacija – bez gasa i bez ugljenika“ (Last Generation – No Gas and No Carbon) i potom posuli ulaz farbom.

Incident se dogodio pošto je za večeras zakazano otvaranje sezone premijerom „Boris Godunov“.

„Odlučili smo da Skalu isprskamo farbom da bismo zamolili političare koji će prisustvovati večerašnjem nastupu da prestanu da se bave politikom nojeva i da intervenišu kako bi spasili stanovništvo“, naveli su aktivisti.

Italijanska premijerka Djordja Meloni (Giorgia), predsednik Italije Serdjo Matarela (Sergio Mattarella) i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (von der Leyen) će večeras prisustvovati gala večeri.

Policija je brzo intervenisala i uhapsila aktiviste koji su ulaz u milansku Skalu isprskali u drečavo roze, plavo i tirkizno.

Ekipa za čišćenje je potom očistila prilaz zgradi.

Taj slučaj je poslednji u nizu intervencija ekoloških aktivista u nekoliko velikih muzeja širom sveta, kojima osudjuju nedovoljno brige za rešavanje uzroka klimatskih promena.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.