Eksplozija u Ankari blizu Parlamenta (foto)

Snažna eksplozija odjeknula je prestonicom Turske, a prema prvim informacijama dogodila se u blizini zgrade parlamenta, piše „Mirror“.

Hitne službe uputile su se na lice mesta.

MORE: According to local authorities, a gas explosion occurred in a local tax office, inflicting significant damage to the building. There are no reports about victims yet https://t.co/u6BwMSOwah #Ankara #Turkey pic.twitter.com/JuvpqggEYl

— Sputnik (@SputnikInt) February 1, 2018