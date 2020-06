Eksplozija u skladištu gasa, plamen visok 50 metara (video)

U gasnom skladištu u Kazanju došlo je do eksplozije kompresovanog gasa nakon čega je u toj stanici izbio veliki požar, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije Rusije i navelo da je tom prilikom jedna osoba poginula.

Kako se navodi, vatrom je zahvaćena prostorija zapremine 200 kubnih metara gasa.

A gas explosion at a #Gazprom distribution center in the #Russia-n city of #Kazan has killed one person and left three injured. https://t.co/O2UYYIBjyq pic.twitter.com/hRAxVp0CF4

— Atlantide (@Atlantide4world) June 12, 2020