Emini: EU i SAD da ne dozvole da 1 čovek monopolizuje dijalog

BRISEL – Analitičarka Donika Emini iz savetodavne grupe za politiku Balkana u Evropi ocenila je da je Zapad napravio grešku kada je sve karte stavio na Hašima Tačija i dodala da civilne grupe već godinama insistiraju na tome da EU i SAD ne bi trebalo da dopuste da dijalog Beograda u Prištine monopolizuje jedna osoba.

Ona je to rekla za briselski portal Politiko u tekstu „Kosovski predsednik gađa fabrikovane optužbe za ratne zločine“, u kome je preneta video izjava predsednika privremenih kosovskih institucija o predlogu optužnice Specijalnog suda.

„Uključivanjem Tačija u sve ključne međunarodne procese, u koje je Kosovo uključeno od devedesetih godina prošlog veka, EU i SAD su rizikovali da pokvare taj proces i na taj način delegitimišu nezavisnost Kosova u celini“, smatra Emini.

Kako je rekla, iako bi mnogi na Kosovu voleli da se Tačiju sudi zbog optužbi za korupciju, smatra se da bi optužba za ratne zločine protiv Tačija, kako kaže „uprljala borbu kosovskih Albanaca protiv vlade bivše Jugoslavije“.

Ona dodaje da je takozvana OVK, čiji je politički lider bio Tači, emotivno pitanje za kosovske Albance, jer se oni identifikuju sa borcima.

„Građani bi se složili sa tim da Tači bude optužen ili zatvoren zbog načina na koji vodi zemljiu“, kaže ona i dodaje da bi Tači mogao da igra na kartu sećanja na rat i teškoće kosovskih Albanaca tokom raspada Jugoslavije, kako bi oktrenuo ljude protiv suda.

„Dato mu je emotivno pitanje s kojim može da manipuliše i on će to iskoristiti. Sada to može da iskoristi za mobilizaciju ljudi na Kosovu protiv suda i protiv međunarodne zajednice“, zaključila je Emini.

(Tanjug)

