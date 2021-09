Engleska odustala od planova za kovid propusnice

LONDON – Planovi o uvođenju kovid propusnica za ulazak u noćne klubove i na velike događaje u Engleskoj neće se nastaviti, rekao je ministar zdravlja Sadžid Džavid.

Ministar je za BBC rekao „jednostavno ne bi trebalo raditi stvari zato što ih drugi oko nas rade i treba pravično sagledati svaku moguću intervenciju“.

„Nikada mi se nije svidela ideja da kažem ljudima da moraju da pokažu svoje papire kako bi obavljali svakodnevne aktivnosti. Iako bi trebalo držati u rezervi potencijalno uvođenje propusnica, sa zadovoljstvom mogu reći da nećemo ići dalje sa planovima o propusnicama“, rekao je ministar.

Plan za kovid propusnice trebalo je da bude predstavljen krajem ovog meseca, a mnogi su se protivili toj ideji.

Udruženje Najt Tajm Indastriz upozorilo je da su planovi mogli da „osakate“ industriju i da bi se noćni klubovi mogli suočiti sa diskriminacijom, a Mjuzik Venu Trast nazvao je propusnice „problematičnim“.

Ed Dejvi, lider liberalnih demokrata nazvao je plan za uvođenje propusnica „neizvodljivim i skupim“.

O tome da li se vlada plaši uvođenja propusnica nakon ovih kritika, Džavid je rekao da propusnice nisu potrebne iz drugih razloga poput visoke potrošnje vakcina, testiranja i nadzora.

Džavid je takođe rekao da je želeo da se „reši“ PCR testova za putovanja, jer on ne predviđa da će biti ponovnog zatvaranja, ali je dodao da bi bilo neodgovorno „skloniti sve sa stola“.

„Ako su glavni britanski lekari savetovali da se vakcinišu deca od 12 do 15 godina, možemo krenuti u roku od nedelju dana i škole su se za to već pripremale, ali Zajednički komitet za vakcinaciju i imunizaciju (JCVI) je preporučio da se to ne čini osim za decu koja imaju druge zdravstvene probleme“, objasnio je Džavid.

(Tanjug)

