Erdoganov ultimatum Vašingtonu: Ako ne potpišete, otvaramo kapije

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan zapretio je da će otvoriti zapadnu granicu države za sirijske izbeglice, ukoliko ne bude formirana zona bezbednosti na severu Sirije i ukoliko Zapad ne pruži Ankari obećanu pomoć.

Erdogan je rekao da je Turska odlučna da stvori zonu bezbednosti i da će to učiniti sama, ako ne dođe do sporazuma sa SAD do kraja meseca.

„Kod nas je našlo utočište četiri miliona izbeglica. Do određenog trenutka vući ćemo ovaj teret, ali izvinite, ne možemo to da radimo u nedogled. Ako se ne formira zona bezbednosti i ako ne dobijemo obećanu pomoć Zapada, moraćemo da otvorimo svoje kapije. Neka onda sami vide kako je to. Naravno, mi ćemo nastaviti da zadržavamo izbeglice, dok god budemo mogli. Ali postoji opasnost od novog talasa izbeglica“, rekao je Erdogan, obraćajući se u Ankari članovima vladajuće Partije pravde i razvoja.

On je dodao da je Turska razvila predlog o stvaranju zone bezbednosti na severu Sirije, koja bi delom mogla da reši probleme sirijskih izbeglica.

„Imamo sjajnu ponudu: hajde da zajedno napravimo takvu zonu za njih, sagradimo im kuće, napravimo im vrtove, kako bi oni tamo mogli da žive ljudski i bezbedno. Nećemo im davati ribu, već štapove. I njima će biti dobro i Turskoj će biti lakše“, objasnio je turski lider.

Šefovi država i vlada država-članica Evropske unije su se sredinom marta 2016. godine dogovorili sa Turskom o zajedničkom planu za borbu protiv migrantske krize. Njime je predviđeno, između ostalog, pružanje finansijske pomoći Ankari za prijem izbeglica, povratak u Tursku svih ilegalnih imigranata koji su stigli u Grčku sa turske teritorije i prijem u EU legalnih sirijskih migranata iz Turske po principu „jedan za jednog“.

(Sputnjik)