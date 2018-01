Erupcija vulkana izazvala lavinu: crni dim se nadvio nad poznatim skijalištem (video)

Najmanje 16 ljudi je povređeno kada je lavina pogodila japansko skijalište u blizini Kusatsu u prefekturi Gunma, saopštili su zvaničnici.

Japanska meteorološka agencija javila je da se čini da je vulkan Kusatsu-Širane eruptirao, međutim, još uvek je nemoguće potvrditi da li je to izazvalo lavinu.

#BREAKING VIDEO: Several injured after volcanic eruption and avalanche in Japan pic.twitter.com/PuDNP8cMuu — Al Boe BREAKING NEWS (@AlBoeNEWS) January 23, 2018

Snimci iz vazduha otkrivaju masivan talas snežnog vulkana pokrivenog tamno sivim pepelom.

​Japanski emiter NHK javio je da je deo vulkanskog pepela pao na udaljenosti od više od jednog kilometra od planine.

New: Unexpected eruption at Japan’s #Kusatsu, its first in 25 years, injuries at least 19 and may have triggered a snow avalanche: https://t.co/Qyw9LZLmCq pic.twitter.com/4JcMmp6zQN — Erik Klemetti (@eruptionsblog) January 23, 2018

„Crni dim uzdigao se sa vrha planine i rečeno nam je da se evakuišemo 30 minuta kasnije“, rekao je svedok za NHK i dodao da je evakuisano stotinak ljudi.

Japanska meteorološka agencija pozvala je lokalne stanovnike da izbegavaju ovo područje nakon što je otkrivena „mala vulkanska aktivnost“.

At least nine people injured after volcanic eruption of Mount Kusatsu-Shirane and avalanche near ski resort in central Japan. @AP https://t.co/ZjKWVcvvuQ #Japan #MountKusatsuShirane pic.twitter.com/uj2FbNRmaM — Ed Joyce (@EdJoyce) January 23, 2018

Ministarstvo odbrane Japana saopštilo je da se šest vojnika nalazilo među 30 ljudi koji su u to vreme bili na časovima skijanja; oni su spaseni nakon što ih je pogodila lavina.

(Sputnjik)