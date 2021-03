Erupcija vulkana na Islandu, zaustavljen avio saobraćaj (video)

Na jugozapadu Islanda večeras je došlo do erupcije vulkana, nakon hiljada manjih zemljotresa koji su to područje pogodili proteklih nedelja, saopštila je Meteorološka služba te zemlje.

Zbog erupcije vulkana Sidirnes, što u prevodu znači južno poluostrvo, obustavljen je sav vazdušni saobraćaj sa i ka aerodromu u Keflaviku, glavnom gradu istoimenog regiona, prenosi Rojters.

Sidirnes je poluostrvo na jugozapadu Islanda i jedan je od osam regiona te zemlje.

Here are some of the first photos of the eruption near the Fagradalsfjall mountain on the Reykjanes Peninsula in southwest Iceland 🇮🇸

Images via @RUVfrettir / https://t.co/aNrRG8uwL7 pic.twitter.com/xAV2Siv74L

— James Cosgrove 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MrJamesCosgrove) March 19, 2021