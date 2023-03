Eskobar: Dogovor u Ohridu pravno obavezujući, iako nije potpisan

VAŠINGTON – Specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas da je dogovor postignut u Ohridu pre dva dana korak ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, kao i da je pravno obavezujući, iako nije potpisan.

On je na onlajn konferenciji za medije istakao da je trebalo mnogo hrabrosti i vizije predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija da se dođe do toga.

„Ovaj sporazum je pravno obavezujući za obe strane. Iako nije potpisan to je sporazum u svakom smislu“, rekao je on i precizirao da to znači u svakom smislu.

Prema njegovim rečima, visoki predstavnik EU Žozep Borelj je jasno stavio do znanja da su se strane obavezale i da će se sporovođenje dogovora odraziti na evropski put obe strane.

„Sporazum je put ka pomirenju Srbije i Kosova. Važno je da pojasnimo kako će dve strane nastaviti dalje. Implementacija mora odmah da počne i obe strane će imati benefite od toga. Smatram da su najvažnije evroatlantske integracije. Napredovaćemo samo ako sporazum što pre počne da se primenjuje“, rekao je on.

Kako je istakao, Srbija mora da radi na ključnim elementima aneksa.

„Za obe strane je važno da se sve preostalo iz Briselskog sporazuma primeni. To se od obe strane očekuje. Nastavićemo dalje da radimo sa obe strane i našim partnerima“, rekao je on.

Na pitanje da li se na sastanku u Ohridu razgovaralo o članstvu KiM u međnarodnim organizacijama, on je kazao da ne može to da kaže, ali da se razgovaralo o svemu što stoji u evropskom predlogu.

Eskobar je dodao da je opšta stvar da je EU put i KiM i Srbije uslovljen implemnetacijom sporazuma o normalizaciji odnosa, a da će EU pomno pratiti proces kako sporazum ne bi samo bio prihvaćen, već i kako bi se stvorila pozitivna dugoročna saradnja KiM i Srbije.

Prema njegovim rečima, to što je samit organizovan u Ohridu jeste veliki pokazatelj da Severna Makedonija radi na svom evropskom putu.

On kaže da ideja o formiranju ZSO ne zavisi od EU već od KiM, kao i da u interesu treba da bude boljitak ljudi koji žive tamo, ali da se ne krši ustavnost tzv.Kosova.

„Implementacija sporazuma se očekuje odmah, dijalog će se nastaviti jer želimo da plan o normalizaciji uspe. Želimo interakciju dve zemlje, da se obe brzo kreću ka evroatlantskim integracijama“, zaključio je Eskobar i dodao da samit na Ohridu nije bio o međusobnom priznanju već kako bi se našlo mirno rešenje za pomirenje u regionu.

Govoreći o uticaju Rusije na desničarske pokrete u Srbiji, Eskobar je rekao kako nema dokaza, ali da se zna da Rusija preko medija i društvenih mreža pokušava da učestvuje u narativima desničarskih organizacija koji bi da uspore evroatlanske integracije.

„Verujemo da Rusija želi da oteža implementaciju sporazuma, ali ovo je lokalan problem i rešenje mora biti lokalno, a rešenje je regionalno pomirenje“, rekao je Eskobar i objasnio kako Rusija na samitu nije bila pristutna, ni pomenuta.

(Tanjug)

