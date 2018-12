Etna izbacuje lavu i ogromne količine pepela, zatvoren aerodrom (foto, video)

Opservatorija planine Etna saopštila je danas da ovaj aktivan sicilijanski vulkan izbacuje lavu i pepeo iz nove pukotine usled neobično visokog nivoa seizmičke aktivnosti.

Opservatorija je navela da je do sredine današnjeg dana registrovano 130 potresa od kojih je najjači bio 4,0 stepena, preneo je Tanjug, pozivajući se na AP.

U saopštenju se navodi da lava teče iz vulkana i da se otvorila nova pukotina u blizini jugoistočnog kratera.

Zasad nema povređenih u izbacivanju pepela. Zbog erupcije je zatvoren aerodrom u Kataniji, na istočnoj obali Sicilije.

#Etna's powerful roaring. The birds are literally panicking in the trees. Surreal. #eruption pic.twitter.com/6lnjLwe3qJ

— Ivan Iraci (@ivan_iraci) December 24, 2018