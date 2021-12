EU PRO Plus ulaže u održivi razvoj regiona u Srbiji

Evropska unija će do kraja 2024. godine uložiti 30 miliona evra u regionima Šumadije, Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije, kroz Program za lokalni razvoj- EU PRO Plus, objavio je danas novopazarski radio Sto plus.

Cilj ovog programa je da doprinese uravnoteženijem društveno-ekonomskom razvoju i društvenoj koheziji u 99 lokalnih samouprava ovih regiona.

U timu ovog programa veruju da će ta troipogodišnja razvojna inicijativa biti dinamičnija i usresredjenija na održivi razvoj, čak i od svojih programskih prethodnika- EU PROGRES-a, Evropskog PROGRES-a i EU PRO-a.

Već je objavljen poziv za projekte lokalne infrastrukture za koje je Evropska unija opredelila 3,4 miliona evra, a pravo učešća ima 99 lokalnih samouprava iz dva regiona (Šumadije i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije) koji su uključeni u realizaciju programa EU PRO Plus.

Vrednost pojedinačnih projekata će se kretati u rasponu od 42.000 evra do 170.000 evra, a opštine treba da sufinansiraju projekte u iznosu od minimum 15 odsto ukupne vrednosti projekta.

Osim toga, EU PRO Plus objavio je i javni poziv za projekte organizacija za podršku poslovanju koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i preduzetnica.

Evropska unija je za ovaj poziv opredelila 500.000 evra, a pravo učešća imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore, kao i istraživačke i visokoškolske ustanove.

Program EU PRO Plus finansira Evropska unija, uz podršku Ministarstva za evropske integracije, a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u Srbiji.

(Beta)

