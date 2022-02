EU: Ruska vojna kampanja u Ukrajini sve brutalnija

Vojna kampanja koju Rusija sprovodi u Ukrajini „postaje sve brutalnija“ ocenio je danas šef evropske diplomatije Žozep Borelj ukazujući na „brojne“ civilne žrtve.

„Ruska vojna kampanja postaje sve brutalnija i ukrajinske oružane snage odgovaraju hrabro, Kijev se odupire, Mariupolj se odupire, Harkov se odupire“, rekao je Borelj posle video sastanka ministara odbrane EU.

U borbama ima „brojnih civilnih žrtava“ i „broj ljudi koji beže od borbi raste“, rekao je Borelj na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je podrška EU ukrajinskim snagama od presudnog značaja, i naglasio da se sve zemlje članice EU slažu da je treba povećati.

Borel je juče objavio dogovor evropske 27-orice da se ukrajinskoj vojsci obezbedi naoružanje u vrednosti od 450 miliona evra kao i zaštitna oprema i gorivo za 50 miliona evra.

„Prvi put u istoriji ćemo to uraditi“, rekao je Borel.

Ukrajina je takodje tražila podršku za geosvemirske obaveštajne podatke, rekao je Borelj i dodao da je EU mobilisala svoj satelitski centar u Madridu da na tome radi.

On je na pitanje novinara povukao izjave od juče o isporuci borbenih aviona Ukrajini.

Pozdravio je najavu Nemačke o povećanju svog vojnog budžeta iznad dva odsto BDP. Borelj je rekao da EU treba da troši više i bolje.

Visoki predstavnik EU je ukazao i na cenu evropskih sankcija za same Evropljane i na potrebu da se javno mnjenje pripremi.

„Zavisimo od ruskog gasa i nafte. Smanjićemo tu zavisnost što je pre moguće, to znači razviti obnovljivu energiju i hidrogen. Ali će biti turbulencija na tržištu energije. To će podići cene koje će plaćati potrošači“, upozorio je on.

„Naše delovanje protiv Rusije će imati posledice i treba da budemo spremni za to. Ako ne platimo tu cenu danas platićemo mnogo više sutra“, rekao je on.

