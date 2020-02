Evropa u strahu – oluja Kira donosi razorne vetrove i obilne kiše (video)

Oluja „Kira“ (Ciara) u nedelju će pogoditi deo Evrope – Veliku Britaniju, Irsku, Belgiju i severni deo Francuske. Oluja će biti praćena vetrovima do 140 kilometara na sat, saopštile su meteorološke službe tih zemalja, prenose mediji.

Sudeći prema vremenskoj prognozi BBC-a, Evropu u nedelju očekuje vrlo loše vreme – Veliku Britaniju će pogoditi ‘razorni vetrovi’ i ‘obilne kiše’, a Daily Mail najavljuje ‘najgoru oluju u Velikoj Britaniji u poslednjih sedam godina’.

U Velikoj Britaniji već su otkazane stotine odlaznih i dolaznih letova, a naznake onoga što se sprema već su danas bile vidljive u Škotskoj – s vetrovima koji su dostizali brzinu od 144 km/h. Tamo su brzine kretanja automobila na nekim bržim saobraćajnicama ograničene na 65 km/h, a većina trajektnih linija je trenutno otkazana.

It will be a very wet and windy start to #Sunday as #StormCiara starts to cross the UK. Several #WeatherWarnings are in force ⚠️⚠️⚠️⚠️

Stay safe and keep #WeatherAware pic.twitter.com/PwgcNn1qlQ

— Met Office (@metoffice) February 8, 2020