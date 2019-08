Evropski gradovi uvode strože propise za elektro trotinete

PARIZ – Pariz je rešio da ograniči broj električnih trotineta, a Belgija i Nemačka uvode strože propise za njih zbog ometanja pešaka.

Električni trotineti su na prepad osvojili Evropu i ostatak planete, ali je, kako navodi „Politiko“, sada tome došao kraj.

Naime, nakon velikog broja nezgoda koje su izazvali korisnici električnih trotineta i, kako se navodi, gužvi i nebezbednosti koju stvaraju na trotoarima, evropski gradovi su odlučili da drastično pooštre propise.

Tako samo u Briselu posluje šest specijalizovanih kompanija za iznajmljivanje električnih trotineta s ukupnom flotom od 7.000 vozila, ali od septembra će biti strogo ograničena mesta na kojima će biti dozvoljeno njihovo parkiranje, a slede i druga ograničenja.

Privlačnost tih vozila kao alternativnog prevoznog sredstva oslanja se na to što korisnici koji ih iznajmljuju mogu da ih nađu uvek kada su im potrebna, a što često dovodi do prevelikog broja trotineta koji pregrađuju trotoare i na razne druge načine ometaju pešake. Tako je, recimo, i gradonačelnica Pariza An Idalgo maja ove godine zatražila da se ograniči broj trotineta u gradu i zatražila od kompanija koje se bave njihovim iznajmljivanjem da napuste prestonicu Francuske.

Kako navodi „Politiko“, izgleda da trotineti obeshrabruju ljude da koriste ekološki prihvatljivije načine kretanja, pa i javni prevoz. Tako je u nedavnoj anketi čak 44 odsto ispitanika reklo da im električni trotinet zamenjuje hodanje, a 30 odsto bi javni prevoz koristilo ako ne bi bilo trotineta.

Zabeležene su i nesreće sa ovim vozilima, a prva od njih sa smrtnim ishodom dogodila se u maju u Briselu, a u junu je jedan 25-godišnjak izgubio život u sudaru s kamionom. Fatalan susret s kamionom imala je i jedna popularna mlada britanska TV voditeljka. Ispostavilo se da ona uopšte nije znala saobraćajne propise, prenosi Alo.rs.

Nakon serije nesreća u kojima su učestvovali trotineti širom Evrope, u švedskom gradu Helsingborgu su istog popodneva posle pogibije jednog korisnika trotineta, poslovnog čoveka na pauzi za ručak, izbile demonstracije sa zahtevom da se svi trotineti svuda zabrane.

Prošle nedelje povređen je sedmogodišnji dečak u Beogradu kada je na njega, ispred zgrade u kojoj živi, naletela osoba na električnom trotinetu. Povodom sve većeg broja nesreća uskoro bi i izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja trebalo da se reguliše i oblast pomenutih trotineta, a neki od predloga su da se uvede obavezno nošenje kacige, isključivo kretanje biciklističkom stazom itd.

(Tanjug)