Evropski saveznici: SAD i Danska da objasne špijuniranje

BRISEL – Nekoliko evropskih država želi da Danska objasni zašto je njena tajna služba navodno pomagala SAD da špijuniraju evropske lidere, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel, pre više od sedam godina.

„Želimo iskren pristup, smatramo da je neprihvatljivo prisluškivati saveznike“, rekao je švedski ministar odbrane Peter Hultkvist, prenosi AP.

Danski poslanik Karsten Hoenge iz levičarske Socijalističke narodne partije, koja podržava dansku vladu, rekao je u ponedeljak da će u parlamentu ispitati ministre odbrane i pravde o ovom slučaju.

Norveška premijerka Erna Solberg poručila je da je neprihvatljivo da zemlje koje blisko i saveznički sarađuju imaju potrebu da špijuniraju jedna drugu ili prikupljaju informacije.

„Špijuniranje drugih prouzrokuje više nepoverenja nego što potpomaže saradnju, to nije pametna investicija za SAD „, rekla je premijerka norveškom radiju NRK.

I francusku predsednik Emanuel Makron, čija je država takođe navodno bila na meti američkih obaveštajnih službi, smatra da ako su to istinite informacije ,to nije gest koji je prihvatljiv među saveznicima.

On je pozvao SAD da potpuno razjasne prošle činjenice, ali i trenutnu praksu po ovom pitanju u odnosima sa evropskim saveznicima.

Govoreći na istoj virtuelnoj konferenciji za novinare nakon bilateralnih razgovora u ponedeljak između Pariza i Berlina, nemačja kancelarka Angela Merkel je rekla da je o pitanju prisluškivanja već ranije razgovarano sa SAD, a Nemačka je tada jasno stavila do znanja svoj stav , da špijuniranje među prijateljima nije prihvatljivo.

Danski mediji su prethodno objavili da je danska tajna služba pomogla američkoj Agenciji za nacionalnu bezbednost (NSA) da špijunira evropske lidere, uključujući nemačku kancelarku Angelu Merkel i predsednika Franka-Valtera Štajnmajera.

Da su SAD špijunirale svoje saveznike prvi put je počelo da izlazi na videlo 2013. godine, ali su novinari tek sada dobili pristup izveštajima u kojima je detaljno data podrška NSA od strane danske obaveštajne službe odbrane (FE).

(Tanjug)

